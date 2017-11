Flottes Musical zu traurigem Thema

vergrößern 1 von 2 Foto: Johannsen 1 von 2

Die „Love Story“ sei das dümmste und langweiligste Buch der Saison, an dem nichts interessant sei. So verrissen führende deutsche Gazetten vor knapp 50 Jahren Erich Segals Roman. Muss man sich also genieren, wenn einem die „Love Story“ heute gefällt?

Das Publikum im spärlich besetzten Theater war in einem Alter, in dem man den Roman gelesen und den Film (1970, mit Ali McGraw und Ryan O’Neill) gesehen haben konnte. Oliver Barrett, Harvard-Jurastudent aus reichem Elternhaus, liebt die auf Stipendien angewiesene Musikstudentin Jennifer Cavalleri. Er bricht mit seinen Eltern, die die junge Frau ablehnen. Kurz nach der Heirat erkrankt sie, 25-jährig, an Leukämie. Sie stirbt in seinen Armen. Oliver versöhnt sich mit seinem Vater. Der Satz „Liebe heißt, dass man nie um Verzeihung bitten muss!“ hat die letzten 50 Jahre genauso überlebt wie die eingängige Filmmusik „Where Do I Begin“, ein Melancholie-Hit, der in Supermärkten angeblich für zusätzliche Kaufanreize sorgt.

Die Leitmelodie wird im Musical immer wieder zitiert. Aber nicht auf der Trauerschiene, sondern in vielen erfrischenden Variationen. Überhaupt setzt die Inszenierung des Theaters für Niedersachsen (Hildesheim) auf eine flotte Präsentation. Die Dialoge fallen bis zum Sterbebett kess und flapsig aus, so dass es reichlich zu schmunzeln gibt in Jörg Gades Inszenierung. Es soll nicht todernst zugehen. Das Bühnenbild zitiert Johann Sebastian Bach und das Kamasutra, die Musiker sitzen über der Bühne und lassen die Musik gleichsam vom Himmel rieseln.

Das Hauptverdienst für den vielen Beifall, den dieses gefällige Musical auslöste, ist den beiden Hauptdarstellern zuzuschreiben. Elisabeth Köstner zeigt eine überaus lebensfrohe, schlagfertige und intelligente Jennifer, der es sogar im Tod gelingt, die Versöhnung von Vater und Sohn auf den Weg zu bringen: „Wie willst du Vater sein, wenn du nicht Manns genug bist, ein Sohn zu sein!“ herrscht sie ihren starrköpfigen Ehegatten an. Und der, gespielt von Jürgen Brehm, kriegt die Versöhnungskurve.

Das alles wird nie überdreht dargestellt, Songs und Bühnenaktion halten sich gut die Waage, immer wieder sorgen intensive Szenen für Applaus, zum Beispiel, wenn Jennifer von ihren Kinderträumen singt oder Oliver sie um ein letztes Klavierspiel bittet. Eine unterhaltsame Inszenierung, deren trauriges Sterbethema man ohne tränennasse Nebenwirkungen zu sich nehmen kann.