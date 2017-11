Kunsthandwerkermarkt in Krempdorf : Floraler Advent mit Märchen, Falken und Reepschlägerarbeiten

vergrößern 1 von 2 Foto: caw 1 von 2

von Carsten Wittmaack

erstellt am 20.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Die Vorbereitungen für den „Floralen Advent“ auf Hof Schwartkop laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 24. November, von 15 bis 20 Uhr sowie am Sonnabend, 25. November, von 10 bis 17 Uhr sind zahlreiche Kunsthandwerker in Krempdorf (Dorfstraße 97) zu Gast.

Das Angebot reicht von Bücher über Seifen bis hin zu Schmuck aus verschiedenen Materialien. Einen großen Anteil nimmt die Floristik ein. Besuchern bietet der Hofmarkt alles, um ihr Zuhause weihnachtlich zu dekorieren und die schönen Seiten der dunklen Jahreszeit zu genießen. Selbstgebackenes und Selbstgekochtes runden das Angebot ab. Besonders lecker: Im Backhaus gibt es geräucherten Fisch und aus dem Steinofen duftende Bratäpfel.

Außerdem macht es am Freitagabend um 17, 18 und 19 Uhr Ute Schwarz als ausgebildete Märchenerzählerin möglich, für eine kurze Zeit der vorweihnachtlichen Hektik zu entkommen. Am Sonnabend können Besucher mit Reimer Detjens die traditionelle Reepschlägerei bedienen, und die Falknerei Damm bringt den Gästen imposante Greifvögel näher.

Der „Florale Advent“ auf dem Hof von Bernd und Dörthe Schwartkop findet zum 17. Mal statt. Parkplätze gibt es in großer Zahl direkt hinter dem Hof. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Kinder kommen kostenlos auf den Hof.