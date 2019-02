von Ilke Rosenburg

17. Februar 2019, 13:03 Uhr

Der Horster Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) veranstaltet am Sonnabend, 16. März, von 14 bis 16 Uhr erneut einen Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug in der Aula der Jacob-Struve-Schule. Mit dem Aufbau der Stände können die Anbieter eine Stunde vorher, ab 13 Uhr, beginnen. Die Standgebühren betragen 5 Euro und einen Kuchen pro Stand. Mitglieder der Awo entrichten als Standgebühr nur die Kuchenspende. Kinder, die in der Kinderecke auf einer Decke ihre Kleinigkeiten anbieten, können dies kostenfrei tun. Während des Flohmarktes werden in der Aula in einer kleinen Cafeteria Kuchen und Getränke angeboten.

Standanmeldung: Norbert Keiner, 04126/2208.