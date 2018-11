Flohmarkt bringt Leben in leeren Topkauf

von Tanja Zukowski

05. November 2018, 15:45 Uhr

Seit Jahren stehen der Topkauf und das angrenzende Sparkassengebäude leer – jetzt kam wieder Leben in die Räume, wenn auch nur für einen Tag. Die Münsterdorfer Wählergemeinschaft (DMW) hatte zum Flohmarkt eingeladen, und in Windeseile waren die mehr als 40 Standplätze ausgebucht.

Statt einer Standgebühr erbaten die Veranstalter selbstgebackene Kuchen, die dann zusammen mit Kaffee und Saft verkauft wurden. Vor der Markthalle gab es am Imbissstand Grillwurst und Erfrischungsgetränke. Der Erlös aus dem Verzehr soll einem sozialen Zweck in der Gemeinde zugute kommen, so DMW-Vorsitzender Jörg Unganz. Er war zufrieden mit der Veranstaltung: „Es war eine tolle Belebung für den Ort. Das machen wir bestimmt noch mal.“

Flohmarkthändler und Besucher waren durchweg angetan. „Ich finde es gut, wenn hier etwas passiert“, sagte Willibald Duschl, der mit seinen Enkeln Mats (5) und Jonne (3) zum Kaufen und Klönen gekommen war. „Das sollte man öfter machen“, ergänzte Sonja Lohse.

Der Umsatz an den Ständen war unterschiedlich. Zu den überaus Zufriedenen zählte Karin Kruse, die hauptsächlich Bücher und Selbstgestricktes anbot: „Mein Ziel hatte ich heute Mittag schon erreicht.“ Inka Lebang erinnerte an die einst traditionellen SPD-Flohmärkte in der Gartenstraße: „Da hat man ganz Münsterdorf getroffen.“