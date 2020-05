Ehrenamtliches Engagement : Fleißige Landfrauen aus Wacken nähen 500 Masken für Kinderhaus

Die Landfrauen aus Wacken und Umgebung haben fleißig die Nähmaschinen rattern lassen – und etwas Gutes getan.

25. Mai 2020, 14:59 Uhr

Itzehoe | Angefangen hatte alles mit ein paar Alltagsmasken für den Freundes- und Bekanntenkreis. Die von Heike Krebs ins Leben gerufene Aktion stieß aber auf so große Resonanz, dass sie auch die Mitglieder des Landfrauenvereins Wacken begeisterte, bei dem sie stellvertretende Vorsitzende ist.

Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Claudia Lahann und Dorothee Kühl sowie weiteren Mitgliedern des Landfrauenvereins ließ Krebs die Nähmaschinen rattern. Die Masken werden seit Wochen unter anderem bei Edeka Boll in Wacken verkauft.

Die Vize-Vorsitzende spendet einen Großteil der fertigen Masken auch an Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Ein Aufruf des Kinderschutzbundes Itzehoe mit der Bitte um Spenden von Masken für Kinder und bedürftige Familien ließ das umtriebige Trio und dessen Mitstreiter nicht lange überlegen – so übergaben sie kürzlich 500 Masken an den Itzehoer Kinderschutzbund.

Die fleißigen Näherinnen waren überwältigt von den geschenkten Stoffen, so dass dadurch die große Nachfrage nach Masken bedient werden konnte. Die noch vorhandenen Stoffe werden wieder für wohltätige Zwecke verarbeitet: „Wir nähen Herzkissen und Infusionsbeutel für das Klinikum“, erklärt Lahann.