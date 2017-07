Flanieren im Park beim Museumsfest

vergrößern 1 von 2 Foto: grützmacher 1 von 2

Gemeinsam werben sie für das Museumsfest: Johann Stempfle vom Heimatverein, Jan-Patrick Bagdon von den Stadtwerken, Ingrid Ebinal vom Radiosender Störfrequenz und Anita Chmielewski, Leiterin des Kreismuseums (v. l.). Sonntag, 16. Juli, findet ab 12 Uhr das Fest im Prinzeßhofpark statt. Das Motto: 150 Jahre Kreis Steinburg. Das Museumfest wird zum letzten Mal von Anita Chmielewski organisiert, die danach in den Ruhestand geht. Passend zum Motto wünscht sie sich, dass die Besucher in Kleidung vergangener Jahrzehnte kommen. „Dann gibt es ein buntes Bild und man kann durch den Prinzeßhofpark flanieren“, sagt sie. Das ist aber natürlich kein Muss. Falls das Wetter zu schlecht ist, wird in den Gemeindesaal ausgewichen. Der Park wird für die Dauer der Veranstaltung geschlossen.

Die Stadtwerke Itzehoe werden mit einer Virtual-Reality-Brille anwesend sein. Die Besucher können sie ausprobieren und eine Reise durch die Zeit machen. Außerdem spielt die Jazzband „Savoy Dixieland“, die Medizinausstellung im Museum kann besichtigt werden und verschiedene Tanzgruppen treten im Prinzeßhofpark auf. Landrat Torsten Wendt und Kreispräsident Peter Labendowicz, die im Oldtimer vorfahren, nehmen ebenfalls am Museumsfest teil, genau wie zwei Überraschungsgäste. Für Kinder gibt es einen kleinen Streichelzoo und einen Zauberer. Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro.

von Robin Grützmacher

erstellt am 14.Jul.2017 | 05:00 Uhr