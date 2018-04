Flammen vernichten zwei Gartenhäuser

von Ilke Rosenburg

15. April 2018, 12:51 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehren Kleve/Krummendiek und Oldendorf in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Gegen 0.40 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einem Schuppenbrand in der Klever Hauptstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt war deutlicher Feuerschein vom Gelände eines Landmaschinenhändlers zu sehen. Als die ersten Kräfte eintrafen, bereiteten sie umgehend umfangreiche Löscharbeiten vor und erkundeten die Einsatzstelle. Zwei nebeneinander stehende Gartenhäuser standen in Flammen. Das Feuer drohte auf direkt angrenzende Hallen über zu greifen. Durch das schnelle und effektive Handeln der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert und das Geschehen schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zur Sicherheit wurde die Wärmbildkamera der Feuerwehr Wilster nachgefordert, um gezielt die angrenzenden Gebäude auf mögliche Brandnester hin zu untersuchen. Außerdem wurden weitere Atemschutzträger zur Einsatzstelle beordert, da umfangreiche Nachlöscharbeiten anstanden.

Am frühen Morgen konnte dann endlich „Feuer aus“ gemeldet werden und die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle verlassen. Angaben zur Brandursache und der Schadenshöhe gab es bis Redaktionsschluss noch nicht.