Itzehoe | Zum Fischessen fährt der Seniorenverband BRH am Donnerstag, 11. Juli , nach Eckernförde. Alternativ zu Dorsch, Scholle und Zander können auch drei kleine Steaks bestellt werden. Nach dem Essen besteht die Möglichkeit für einen Spaziergang. Gäste sind willkommen, Start ist um 9.30 Uhr an der Schumacherallee und um 10 Uhr am Dithmarscher Platz.





>Anmeldung: 04821/76989 oder 04821/92004.