Bis zu 4000 Besucher erwartet : Finnischer Weihnachtsbasar lockt am Wochenende nach Hohenlockstedt

Der Markt bietet in diesem Jahr einige neue Angebote.

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 13:34 Uhr

Hohenlockstedt | Zwischen 3000 und 4000 Menschen besuchen alljährlich den von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft (DFG) Hohenlockstedt ausgerichteten Weihnachtsbasar.

„Wir hoffen, dass die Resonanz in diesem Jahr noch größer sein wird“, sagt Joachim Lüssenhop. Schließlich gebe es gegenüber dem Vorjahr einige neue Aussteller mit neuen Angeboten. Davon überzeugen können sich die Besucher am ersten Adventswochenende. Am Sonnabend, 30. November, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 17 Uhr werden in der Aula der Grundschule rund 50 Aussteller aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Finnland den Besuchern wieder ein vielfältiges Angebot unterbreiten, von Kunsthandwerk aus Finnland über Heidschnuckenfelle bis hin zu Strickwaren oder filigranen Holzarbeiten. Auch Saunazubehör, Kalender, Kunstblumen, Bilder, Schmuck oder Heimtextilien aus der finnischen Leinenweberei gehören zum Sortiment. Dazu gibt es finnische Spezialitäten wie geräucherten Lachs, Rentierschinken, Bier und Likör.

„In diesem Jahr wird es wieder eine umfangreiche Tombola mit attraktiven Preisen geben“, kündigt Lüssenhop an. Hauptpreise sind unter anderem ein Laubsauger, eine Mikrowelle oder das finnische Wurfspiel „Möllky“.

Neben Kaffee und Kuchen gibt es Elchgeschnetzeltes, finnische Bratwurst oder belegte Broten mit Lachs und Rentierschinken. Wetter-Schutz bietet ein Zelt.