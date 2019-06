Grosse Ehrung : Finnischer Orden für Hohenlockstedter

Benno Diedrichsen und Achim Jabusch erhalten den Orden Weiße Rose für ihr Engagement um die deutsch-finnischen Beziehungen.

von shz.de

07. Juni 2019, 15:37 Uhr

Hohenlockstedt | Zu einer ganz besonderen Reise begleitete Bürgermeister Wolfgang Wein am Dienstag den ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde Hohenlockstedt, Benno Diedrichsen, und den ehemaligen Vorsitzenden des Vereins für Kultur und Geschichte, Achim Jabusch. In der Berliner Residenz des finnischen Militärattachés wurden die Beiden für ihre Verdienste um den Ausbau der deutsch-finnischen Beziehungen und ihre langjährigen kulturellen Tätigkeiten mit dem finnischen Orden der Weißen Rose ausgezeichnet.

Hintergrund: Seit Jahrzehnten pflegt Hohenlockstedt enge Beziehungen mit Finnland. So zeigt das Heimatmuseum regelmäßig mit Fotos, Schriftstücken und zahlreichen Exponaten nicht nur, wie einst im Lockstedter Lager ein großer Teil der deutschen Soldaten für den Ersten Weltkrieg ausgebildet wurde, sondern auch die Geschichte der „finnischen Pfadfinder“ im Königlich-Preußischen Jägerbataillon Nr. 27. Insgesamt wurden bis zum 13. Februar 1918 rund 1900 junge, finnische Freiwillige im Lockstedter Lager zu Soldaten ausgebildet.



Finnentag wird jährlich gefeiert





Seit Jahren lädt die Gemeinde zusammen mit der Jägerstiftung aus Helsinki, dem Traditionsverband Jägerbataillon 27, dem Verein für Kultur und Geschichte sowie der Deutsch-Finnischen Gesellschaft im Februar zu einem Finnentag ein, der an die Beziehungen erinnert.

„Der Orden kann an finnische und ausländische Staatsbürger für zivile Verdienste um das Land und im Kriege für Tapferkeit vor dem Feind verliehen werden“, erklärt Mark Aretz, Beauftragter des Bundes der deutschen Infanterie für die Verbindung zu den Finnen. Der Orden der Weißen Rose hat neun Stufen. Anders als in Deutschland, wo man grundsätzlich erst die unterste Stufe erhalte und sich „hochdienen“ müsse, sei es in Finnland so, dass die Ordensstufe nicht so sehr vom Verdienst abhänge, sagte Aretz. Wichtiger sei, welches Amt der Empfänger ausübe. Höherrangig ist in Finnland lediglich der Orden des Freiheitskreuzes. Die Weiße Rose ist vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.

Er sei schlicht überwältigt gewesen, dass er diese Auszeichnung bekommen sollte, erzählt Benno Diedrichsen. Die Organisation des Finnentages in Hohenlockstedt gemeinsam mit Birgit Trabant und Mark Aretz sei für ihn stets eine Selbstverständlichkeit gewesen. „Wir haben den Grundstein für den heutigen Finnentag gelegt.“ Mittlerweile sei die Gemeinde dadurch zu einem Aushängeschild der deutsch-finnischen Beziehungen geworden.

Vor allem: Die Ausbildung der finnischen Jäger habe dem Freiheitskampf ihrer Heimat gedient. Darauf auch über den Finnentag hinzuweisen sei für kommende Generationen wichtig, meint Diedrichsen. „Mir ist daran gelegen, dass es weitergeht.“ Erste Erfolge seien zu sehen, ergänzt der Ex-Bürgermeister: „Die Schule beschäftigt sich mit dem Thema.“

Auch Achim Jabusch sieht die Ehrung als Anerkennung für die Mitarbeit an der Traditionsveranstaltung. „Es ist eine große Freude, diesen Orden bekommen zu haben“, sagt er. Jabusch führte den Geschichtsverein 15 Jahre lang als Vorsitzender.