Schulen : Finanzspritze für die Bildung

Bundestagsabgeordneter präsentiert Investitionsplanung in Itzehoe: Mehr als 10 Millionen Euro stecken Bund und Land in Schulsanierungen im Kreis Steinburg.

von Tobias Stegemann

03. Oktober 2018, 14:55 Uhr

Gute Nachrichten für viele Schulen in Steinburg. Mehr als 10 Millionen Euro werden Bund und Land bereitstellen, um Bildungseinrichtungen im Kreis bei Baumaßnahmen zu unterstützen. „Das ist ein starkes Signal, das wir an die Kommunen und die Schulträger senden“, sagte der Steinburger Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich (CDU) zu den Zahlen, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden.

Der Bund stellt durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanzschwachen Kommunen bis zum Jahr 2022 insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Dazu wurde das Kooperationsverbot, das dem Bund finanzielle Unterstützung von Schulen untersagt, aufgeweicht. „Grundsätzlich sind die Schulen Ländersache, aber bei dem Sanierungsstau der letzten Jahre ist dieses Programm notwendig und sinnvoll“, so Helfrich weiter. Auf die Kommunen in Schleswig-Holstein entfallen rund 100 Millionen Euro. Hinzu kommen Mittel aus dem so genannten Impuls-Programm des Landes, das weitere rund 40 Millionen Euro beisteuert. Durch diese Maßnahmen würden in ganz Schleswig-Holstein Investitionen von 360 Millionen Euro ausgelöst, rechnet Helfrich vor: „Das ist eines der größten Schul-Förderprogramme, das der Bund jemals aufgelegt hat.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Heiner Rickers ist gleichfalls froh über das Ergebnis. Der Bildungsstandort Steinburg werde enorm profitieren, glaubt er. In 10 von 13 Fällen sind 50 Prozent oder mehr der ursprünglich angemeldeten Gesamtkosten der geplanten Baumaßnahme an den Schulen durch die Finanzspritze abgedeckt (siehe Tabelle). Lediglich im Fall der Grundschule Münsterdorf (30 Prozent) und des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe (33 Prozent) wird dieser Wert unterschritten. Ein besonderer Fall ist die Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Kellinghusen. Dort ist ein Neubau vorgesehen, womit die Kosten um ein Vielfaches höher liegen werden als bei den anderen Schulen. Mit 3 Millionen Euro bekommt die Schule allerdings den Höchstsatz des Förderungsprogramms.

„Die Schulträger müssen die Mittel nun zügig abrufen“, erklärt Rickers. Dazu ist ein weiterer Antrag binnen eines Jahres notwendig. Bis zum Jahr 2022 muss die jeweilige Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Für den Bund ist das Programm ein großer Schritt, wie Mark Helfrich betont. „Wir haben dabei im Haushalt richtig Geld bewegt“, sagt er. Und es wird weitergehen. „Im Rahmen des Digitalpaktes werden weitere Mittel für die Bildung bereitgestellt.“ Und auch das Land wird weiter investieren. 13,5 Millionen Euro werden für die Sanierung von Schultoiletten freigegeben.