2. Basketball-Bundesliga ProA : Filmore Beck verstärkt die Itzehoe Eagles

Der 30-Jährige spielte zuletzt in Elchingen und hat seine Stärken im Spielaufbau sowie als Dreier-Schütze.

Itzehoe | Es war die erste Runde der Playoffs in der BARMER 2. Basketball Bundesliga in der Saison 2017/18. Die Itzehoe Eagles trafen auf Elchingen – und hatten keine Chance gegen den späteren Meister. Einer der Gründe dafür war Filmore Beck, der einmal 18, einmal 14 Zähler beisteuerte. In Frankfurt aufgewachsen Künftig punktet er für die Eagles: Der 30-Jährige...

