Wewelsflether Projekt : Filmmusik aus Wewelsfleth

Jens Illemann plant auf seinem Hof ein einmaliges Projekt: Er sucht jetzt viele Musiker und Sänger für ein norddeutsches Filmorchester.

von Volker Mehmel

26. Oktober 2018, 11:00 Uhr

Er mag große Projekte. Vor zwei Jahren stellte er das mit 7548 Musikern größte Orchester der Welt in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf die Beine. Diesmal plant Jens Illemann zwar eine Nummer kleiner. Aber immer noch in Superlativen. Der 31-jährige Lehrer für Deutsch und Musik will mit Musikern aus dem ganzen Norden das erste Norddeutsche Film-Orchester ins Leben rufen. Was ihm bislang dazu fehlte, hat er nun: einen geeigneten Probenraum. Mit seiner Familie hat Illemann einen Resthof in Wewelsfleth saniert und ausgebaut. Der einstige Heuboden bietet genug Platz für ein großes Orchester. Und statt einst muhender Kühe ertönt aus dem Hofgebäude vielleicht bald die Musik längst vergessener Hollywood-Streifen. „Es gibt da so wunderschöne Musik, die kaum einer kennt. Manchmal gibt es dafür nicht einmal Noten“, erzählt Illemann. Er hat an entsprechenden Soundtracks geradezu einen Narren gefressen. Seine Idee: „Es müsste ein Orchester geben, das nur diese Musik macht.“

Die Idee fiel offenbar auf fruchtbaren Boden und verbreitete sich in Musikerkreisen in Windeseile. Schon fast 300 Musiker aus dem ganzen Norden hätten Interesse angemeldet. Gesucht werden vor allem noch Streicher, Bläser und Schlagwerker. Aber auch Gitarristen und Bassisten seien willkommen. Das Alter spiele keine Rolle. „Vom fortgeschrittenen Musikschüler bis zum Rentner kann jeder mitmachen.“

Jens Illemann hofft, dass schließlich ein harter Kern von 60 bis 80 Leuten zur Verfügung steht. Allzu gerne hätte er auch noch einen stimmgewaltigen Chor mit dabei. Davon erhofft er sich einen „bombastischen Klang“. Der zeitliche Aufwand für die Vorbereitungen, so verspricht er, werde sich in Grenzen halten. Die Musiker können sich in aller Ruhe zu Hause vorbereiten. Geplant sind dann lediglich zwei Probenwochenenden im August und September nächsten Jahres bei ihm auf dem Hof. „Gerade deshalb ist es für viele Musiker ja ein interessantes Projekt, weil es eben so kurz ist.“

Im Ohr hat er schon jetzt ein „anspruchsvolles und mitreißendes Filmmusik-Programm“, wobei er bewusst auf die üblichen Klassiker und Ohrwürmer verzichten will, weil die häufig schon recht „ausgelutscht“ seien. Musikfreunde können sich sogar schon den Termin für das Premierenkonzert notieren: 21. September 2019 im Itzehoer Theater. Wer da als Musiker dabei sein möchte, kann sich offiziell ab 1. November anmelden.

„Ich mag eben Projekte und gerne auch groß“, sagt Illemann – zur Zeit in Elternzeit – über sein neuestes Vorhaben. Entsprechend hat er es nach seinem Frankfurter Weltrekord auch im vergangenen Jahr musikalisch richtig krachen lassen, als er ein großes Festival für Schulorchester organisierte. „Da waren 700 Schüler dabei, Es war eine tolle Sache mit Streetfood und allem.“ Übrigens: Als Musiker ist Illemann auch in Wewelsfleth kein Unbekannter. In den Jahren 2008 bis 2010 dirigierte er das örtliche Blasorchester.



> Infos und Anmeldungen per Mail an NorddeutschesFilmorchester@ web.de