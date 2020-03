Equal Pay Day : Filmabend bei der Glückstädter SPD

Die Sozialdemokraten aus Glückstadt zeigen einen Film über den Kampf englischer Näherinnen für gleichen Lohn.

von Christine Reimers

08. März 2020, 14:20 Uhr

Glückstadt | England, 1968: Die Ford-Arbeiterinnen in Dagenham nähen in brütender Hitze Autositzbezüge – und bekommen viel weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. Irgendwann reicht es ihnen und sie streiken für gleichen Lohn. Die Ehefrau und Mutter Rita übernimmt die Führung, legt sich mit den Ford-Oberen ebenso an wie mit dem Gewerkschaftschef.

Ernstes Thema mit Humor

Die Glückstädter SPD lädt im Rahmen des Kulturmärzes am Dienstag, 17. März, zu einem Filmabend ein. Ort des Geschehens ist die Kantine des Papierherstellers Steinbeis, Stadtstraße 10. Mit britischem Humor schildert der Film von 2011 den Streik von Ford-Arbeiterinnen, der schließlich zum „Equal Pay Act“ von 1970 führte. Zum Equal Pay Day wird jedes Jahr auf die Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frau aufmerksam gemacht.

Anschließende Diskussion

Der Film verbindet Fiktion und Realität sowie Gegenwart und Vergangenheit. Die Zuschauer sehen, wie Rita O'Grady und die Näherinnen des Fordwerks Dagenham für Equal Pay kämpfen. Die SPD Glückstadt freut sich auf einen immer noch aktuellen Film und auf eine anschließende Diskussion mit einem Vertreter der Gewerkschaft Verdi. Der Filmabend der Sozialdemokraten beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.