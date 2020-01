Puppenbühne Frank in Itzehoe : Figurentheater für Kinder

Siegfried und Jeanette Frank präsentieren die Geschichte eines kuriosen Angelausflugs.

von Delf Gravert

15. Januar 2020, 16:41 Uhr

Itzehoe | Mascha ist ein aufgewecktes kleines Mädchen, das am Rand des Waldes lebt. Ihr bester Freund ist ein alter Zirkusbär. Eines ihrer gemeinsamen Abenteuer bringt heute und am kommenden Mittwoch, 22. Januar, das Figurentheater Simsalabim in Itzehoe auf die Bühne.

In dem Stück verdirbt Mascha ihrem Freund einen Angelausflug. Weil sie am Teich nur Unfug macht, fängt der Bär statt eines Fisches nur alten Müll. Unterdessen schleicht der Wolf zum Haus des Bären und stiehlt ihm seine Würstchen aus der Speisekammer. Selbstverständlich lassen sich die beiden Freunde dies nicht gefallen. Der Wolf bekommt eine Strafe die er nicht so schnell vergisst. Und zwar ein persönliches Feuerwerk.

Die Figuren spielt das Ehepaar Frank. Siegfried und Jeanette Frank aus Hartenholm sind seit 20 Jahren Puppenspieler und haben alte Volksmärchen wie Mascha oder Rotkäppchen ebenso wie Kasperlegeschichten im Repertoire.

Die Vorstellung heute und am 22. Januar beginnen im Pädagogischen Zentrum am Lehmwohld 43 jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro.