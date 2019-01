In Kollmar : Fiat-Wohnmobil gestohlen

Ein Fiat-Ducato wurde von einem Grundstück in Kollmar entwendet.

von nr

25. Januar 2019, 15:43 Uhr

Kollmar | Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch von einem Grundstück in der Straße Kleine Kirchreihe ein Wohnmobil gestohlen. Den Wert des Fiat Ducato (IZ - FQ 409) gibt die Polizei mit mindestens 10 000 Euro an. Jetzt suchen die Beamten Zeugen des Diebstahls.

Hinweise an: Polizeistation Glückstadt, 04124/30110.

