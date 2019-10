Konzert in Itzehoe : Feuerwehrmusik erklingt erst im Frühjahr

Das Konzert der Feuerwehrmusikzüge im Kreis Steinburg muss verschoben werden: Terminschwierigkeiten.

Avatar_shz von Ludger Hinz

17. Oktober 2019, 17:05 Uhr

Itzehoe | Terminschwierigkeiten führen zur Verschiebung: In den vergangenen Jahren unterhielten die Steinburger Feuerwehrmusikzüge das Publikum jeweils Mitte November im Theater Itzehoe mit einem gemeinsamen Großkonzert.

Dabei nutzten Hunderte von Musikern aus bis zu fünf Musikzügen einen Abend lang die Gelegenheit, zu zeigen, was musikalisch in ihnen steckt. Bis zum ersten runden Geburtstag der Veranstaltung 2018 klappte das zehn Mal recht gut. In diesem Jahr sieht die Sache allerdings anders aus.

ZITAT Wir müssen die Veranstaltung wegen Terminschwierigkeiten leider vorerst ausfallen lassen. Monika Denker-Hülsemann, Koordinatorin

„Denn fast alle Orchester sind an den ins Auge gefassten Wochenenden bereits fest gebucht und anderswo im Einsatz. Wir haben keinen gemeinsamen Termin gefunden, und ich hätte mit Ach und Krach vielleicht zwei für diesen Abend gefunden“, sagt sie. „Das war mir zu wenig.“

Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben. „Wir holen den Abend im März nach“, kündigt Denker-Hülsemann an. „Wahrscheinlich an einem Freitag und an einem anderen Ort.“ Im Gespräch sei das „Colosseum“ in Wilster.