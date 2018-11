Engelbrechtsche Wildnis : Feuerwehr wirbt um Mitstreiter

Transparent hilft bei Mitgliederwerbung.

von Jürgen Kewitz

12. November 2018, 13:44 Uhr

24 aktive Mitglieder gehören der Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis derzeit an. „Eigentlich müssten wir von der Einwohnerzahl her 27 sein“, stellte Wehrführer Frank Letje während des jüngsten Dienstabends fest. Man könne zwar bei Einsätzen den Löschwagen personell noch besetzen, aber mehr Mitglieder wären auch nach Aussage von Bürgermeister Sönke Reimers nicht schlecht.

Damit die 27 Mitglieder schon bald erreicht werden, hatten sich die Brandbekämpfer mit Fotograf Daniel Edelmann im Sommer auf der Hühnerbrücke am Herzhorner Rhin ablichten lassen. Die aussagekräftigsten Motive schickte Frank Letje an den Kreisfeuerwehrverband Steinburg. Dort fertigte man für die Feuerwehr-Nachwuchswerbung in der Wildnis ein großes Transparent, dass jetzt an der Grillchaussee zu sehen ist.