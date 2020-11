Brunsbüttel : Feuerwehr rettet verletzten Kater aus manipulierter Rattenfalle

Die Falle hätte eigentlich festgebunden sein müssen, es war jedoch nur ein Eimer darüber gestülpt worden.

15. November 2020, 13:53 Uhr

Brunsbüttel | Polizei und Feuerwehr haben am Sonntagmittag einen jungen Kater in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen aus großer Not befreit. Das Tier war mit einer Pfote in eine Rattenfalle geraten – die illegal manipuliert war. Kurz nach 12 Uhr rückte die Feuerwehr Brunsbüttel-Ort mit sieben Einsatzkräften zur Unterstützung der Polizei zur Deichgrafenstraße aus. Dort war ein Kater in eine Rattenfalle getappt. Anwohner hatten das ihnen unbekannte Tier bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Rattenfalle hätte eigentlich festgebunden sein müssen, es war jedoch nur ein Eimer darüber gestülpt worden. Zudem war die Falle mit Schrauben präpariert – was verboten sei, wie es von der Polizei vor Ort hieß. Die Polizisten fertigten deshalb eine Anzeige gegen Unbekannt.

Kater war verängstigt

Das verängstigte Tier flüchtete mit der Falle an der Pfote vor den Einsatzkräften, die versuchten, es einzufangen. Letztlich konnten die Einsatzkräfte unter einem Balkon das Tier einkreisen, vorsichtig die Falle öffnen und den Kater in einen Käfig bringen.

Bei dem Einsatz wurde eine Feuerwehrfrau gebissen, eine Polizistin durch das Tier im Gesicht gekratzt. Die Beamten nahmen den verletzten Kater mit, um ihn zu einem Tierarzt zu bringen.

Die Polizei bittet darum, dass sich die Besitzer des Tieres melden.