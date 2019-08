Einsatz in Wilster : Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand

In einem Gebäude an der Rathausstraße in Wilster ist bei Dacharbeiten ein Feuer ausgebrochen.

von fsp

25. August 2019, 12:39 Uhr

Wilster | Die Freiwillige Feuerwehr Wilster hat am Sonnabendnachmittag die Ausbreitung eines Dachstuhlbrandes in der Rathausstraße verhindert. Das Feuer brach um kurz vor 14 Uhr bei Dacharbeiten aus.

Die alarmierten Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz im Innenangriff sowie außen über die Drehleiter vor und bekämpften den Brandherd.

Durch das Entfernen der Dachziegel konnten auch letzte Glutnester abgelöscht und eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Das Gebäude im Innenstadtbereich wird gerade renoviert. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Rathausstraße wurde für die Löscharbeiten voll gesperrt.





Florian Sprenger