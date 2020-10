Wegen Corona : Feuerwehr in Wilster feiert 150-jähriges Bestehen in 2021

Aufgrund der Pandemie haben die Kameraden alle Veranstaltungspläne verschoben. Die neuen Daten stehen bereits fest.

von Ilke Rosenburg

19. Oktober 2020, 16:21 Uhr

Wilster | Sie ist eine der ältesten Feuerwehren im Land – und die älteste im Kreis Steinburg: die Freiwillige Feuerwehr Wilster. Schon vor 150 Jahren ergriffen Einwohner die Initiative, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam Brände in Wilster zu bekämpfen.

Anregung zur Gründung durch Fotografen

Auf Anregung des Fotografen Hans-Peter Mohr im damaligen Bürgerverein, wurden die Vorbereitungen für die Gründung 1870 vorangetrieben – laut Feuerwehr-Chronik maßgeblich durch Bürgermeister Hinsching, der eigens dafür einen Ausschuss bildete.

Auflagen für Veranstaltungen zu hoch

Der besondere Geburtstag sollte gebührend gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung – so wie vielen Vereinen und Gemeinden in der Wilstermarsch, die etwas zu feiern hatten. Die Feuerwehr musste alle Veranstaltungen absagen, vom Festkommers über den Laternenumzug bis hin zum Oktoberfest. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wehrführer Ralf Theede sagt:

„Wir verschieben die Veranstaltungen auf das nächste Jahr.“

Das sei schon enttäuschend, aber die Auflagen für die einzelnen Veranstaltungen wären einfach zu hoch gewesen. In 2021 stehen jedoch schon Ersatztermine fest. So wird die dann 151-Jahr-Feier am 14. August stattfinden, das Oktoberfest am 16. Oktober. Die Programm-Planungen stehen schon längst. Und so soll auch am Festtag im August zunächst mit geladenen Gästen und abends im öffentlichen Rahmen gemeinsam im Colosseum gefeiert werden.

Feuerwehr im stetigen Wandel

Im Fokus dabei steht natürlich der Wandel, dem das Feuerlöschwesen in eineinhalb Jahrhunderten unterlag. Der Blick in die Chronik, die zum 125-jährigen Bestehen herausgegeben wurde, macht diese Veränderungen bereits deutlich – insbesondere in der Ausstattung mit Fahrzeugen und Kleidung für den Löscheinsatz. Ebenso die drei verschiedenen Standorte der Feuerwache, die den wachsenden Anforderungen hinsichtlich Fuhrpark und Mitgliederzahlen angepasst wurden. Wobei gerade jetzt der vierte Standort entwickelt wird. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist am Bahndamm geplant. Wehrführer Ralf Theede:

„Es ist schön, dass wir noch nie so viele aktive Mitglieder wie heute hatten.“

68 Männer und Frauen engagieren sich für den Brandschutz in der Marschenstadt. Und auch die Einsatzzahlen sind enorm gestiegen. Während in den 70er Jahren die Feuerwehrleute im Schnitt 16 Einsätze pro Jahr zählten, sind es allein in 2020 bisher schon über 50 Einsatzfahrten. Ausgenommen in diesem Jahr sind die First Responder, die den Erste-Hilfe-Einsatz bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisten. Aufgrund der Corona-Pandemie waren sie seit März nicht unterwegs, ein Hygienekonzept solle aber erstellt werden, um das wieder zu ermöglichen.

Feuer nicht mehr häufigster Einsatzgrund

Insgesamt hat sich das Einsatzspektrum im Laufe der Jahrzehnte stark gewandelt. Feuerlöschen führt die Statistik längst nicht mehr an. Gerade im Bereich technische Hilfe steigen die Zahlen. „Einsatzmeldungen Tür verschlossen haben wir viele “, so Theede, die gebe es in Wilster erst seit etwa 20 Jahren. „Früher gab es das gar nicht“, sagt er. Denn damals hatten Nachbarn noch Ersatzschlüssel für Wohnungen. Stolz sind die Wilsteraner auf ihre Jugendfeuerwehr, die auch bald wieder unter Hygieneregeln starten werde. Die Arbeit mit der gerade eingerichteten Kinderfeuerwehr musste verschoben werden. Auch hier gilt:

„Wir müssen zusehen, dass unser Nachwuchs dabei bleibt.“

Wichtig bleiben auch die Weiterbildung der Feuerwehrleute und das Üben an den Dienstabenden. Letztere sind zurzeit wegen der Pandemie aufgeteilt. Sonst gab es alle 14 Tage montags die für mögliche Einsätze wichtige Zusammenkunft. Jetzt wird alle 14 Tage montags in den Gruppen 1 und 2 sowie dienstags in den Gruppen 3 und 4 geprobt.

Foto Gruppen 1 und 2

Denn: „Auch das Feuer hat sich gewandelt.“ Heute seien Häuser so gedämmt, dass es kein offenes Feuer, aber starken Qualm gibt. Bei Rettungseinsätzen bei Unfällen stellen alternative Antriebsformen ebenso wie stabiler gebaute Fahrzeuge die Feuerwehren vor Herausforderungen. Dankbar ist die Feuerwehr für die Unterstützung der Stadt. Wenn etwas benötigt werde, werde für die erforderliche Ausstattung gesorgt. Und das Wichtigste: Die Stimmung in der Wehr sei richtig gut.