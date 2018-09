Neubau Brunsbüttel : Feuerwache wird deutlich teurer

Kostensprung beim geplanten Neubau an der Hamburger Straße.

20. September 2018

Der geplante Neubau der Feuerwache auf der Brunsbütteler Südseite wird deutlich teurer als bisher angenommen. Das geht aus einer Kostenschätzung hervor, die das mit den Planungen beauftragte Heider Architekturbüro Steinwender Architekten GmbH am Dienstag in der Bauausschusssitzung vorstellte. Demnach wird das komplette Bauprojekt die Stadtkasse mit rund 7,7 Millionen Euro belasten. Bislang war von 2,2 Millionen Euro die Rede. Eine Summe, die der im September 2016 vorgestellten Machbarkeitsstudie entnommen wurde.

Die Kostenexplosion hatte einige der Kommunalpolitikern zunächst in Schrecken versetzt. Doch die Feuerwehr bekommt am Ende auch deutlich mehr für das Geld, so das ernüchternde Fazit. Statt der geplanten 836 Quadratmeter wird die neue Feuerwache rund 2240 Quadratmeter groß und ist damit auf die tatsächlichen Bedürfnisse, nach heutigem Stand ausgelegt. Dennoch soll versucht werden, die Kosten nach unten zu korrigieren.

„Wir könnten vorerst auf den Hubschrauberlandeplatz für die Schiffsbrandbekämpfung verzichten und den Landeplatz auf dem Covestro-Werksgelände weiter nutzen“, zeigte sich Ortswehrführer Lars Kumbartzky gesprächsbereit, tragbare Lösungen auszuloten, um die Investitionssumme zu reduzieren.

So manchem Kommunalpolitiker trieb die drastische Kostensteigerung die Sorgenfalten ins Gesicht, verbunden mit der Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Das 2015 mit der Machbarkeitsstudie beauftragte Ingenieur- und Architektenbüros Butzlaff und Tewes aus Brande-Hörnerkirchen war seinerzeit dafür angeworben worden, die Standortfrage zu klären. Drei mögliche Standorte wurden mit dem Ergebnis untersucht, dass die Hamburger Straße der wirtschaftlichste ist. Bei der ersten Kostenermittlung wurde eine DIN-Norm-gerechte Feuerwache für die zehn hauptamtlichen Mitarbeiter als Berechnungsgrundlage berücksichtigt, was zu der geringen Investitionssumme führte. Erst nach den Beschlüssen in den Ausschüssen, eine Umsetzung des Vorhabens voranzutreiben, wurde der tatsächliche Raumbedarf ermittelt und ein zweiphasiger Architektenwettbewerb initiiert.

Die Arbeitsgemeinschaft Rüdenauer Architektur und Steinwender Architekten GmbH ging mit ihrem Entwurf für die neue Feuerwache als Sieger aus dem Wettbewerb hervor und wurde mit den Planungen beauftragt. Anders als bei der vor drei Jahren erstellten Machbarkeitsstudie, wurden die Planungen hier den tatsächlichen Bedürfnissen der Wehr angepasst. Dringend benötigte Werkstatt-, Lager-, Schulungs- und Aufenthaltsräume waren dagegen in der ersten – vorläufigen – Kostenermittlung unterdimensioniert oder gar nicht eingeplant worden.

„In den zurückliegenden Jahren hat sich der Bedarf natürlich auch verändert“, betonte Kumbartzky und ergänzte, dass die Wehr realistisch bleiben wolle: „Uns ist absolut bewusst, dass wir hier mit Steuergeldern hantieren, daher sind wir sehr darauf bedacht keine Forderungen zu stellen, die nicht wirklich sein müssen.“