Lägerdorf : Feuer in Kleingartenanlage – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Schon von weitem sah man den dichten Rauch. Auf dem Grundstück brannte es lichterloh.

von Karsten Schröder

30. September 2018, 13:51 Uhr

Lägerdorf | In der Nacht zu Sonntag wurden die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf gegen 00:20 Uhr in eine Kleingartenanlage gerufen. Eine starke Rauchentwicklung ließ sich bereits bei der Anfahrt erkennen. Als die Kameraden eintrafen, stand eine komplette Anlage samt Gartenhaus in Vollbrand.

Die Einsatzkrätfte bekämpften das Feuer mit Atemschutz. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, so die Einsatzkräfte vor Ort.

