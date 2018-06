Starke Rauchentwicklung : Feuer in Heider Tischlerei – Zugverkehr unterbrochen

Wie es zu dem Feuer kam ist noch unklar. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

von Sarah Sauerland

19. Juni 2018, 08:02 Uhr

Heide | Feuerwehren aus der Umgebung sind am Dienstagmorgen zu einem Großfeuer in der Tischlerei Schmidt in Heide gerufen worden. Ersten Informationen zufolge war der Brand in der Hinrich-Schmidt-Straße in einem Farblager ausgebrochen und hat sich rasch auf andere Gebäudeteile ausgeweitet.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde der Zugverkehr zwischen Hamburg und Westerland unterbrochen. Zudem mussten Schläche über die Gleise verlegt werden. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Auch der Straßenverkehr ist beeinträchtigt – so ist unter anderem der Fritz-Tiedemann-Ring gesperrt.

Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Nach Abschluss des Einsatzes wird die Polizei die Ermittlungen aufnehmen. Erst vor einer Woche sorgte ein nächtliches Feuer auf einem Bauernhof in Gudendorf (Kreis Dithmarschen) für einen Ausfall der Marschbahn.





