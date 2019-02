Krempe : Feuer in Einfamilienhaus – Brandstiftung?

Weil der Brand in einem leer stehenden Gebäude rechtzeitig entdeckt worden war, entstand nur geringer Schaden.

von nr

20. Februar 2019, 15:54 Uhr

Kurz vor 18.30 Uhr rückten am Dienstag Polizei und Feuerwehr in die Breite Straße in Krempe aus. In einem nicht bewohnten Gebäude war ein Feuer ausgebrochen. Noch vor 19 Uhr gaben die Feuerwehrleute Entwarnung.

Lediglich Teppiche hatten gebrannt und konnten schnell gelöscht werden, bevor ein größerer Gebäudeschaden entstehen konnte. Die Schadenshöhe dürfte sich nach polizeilicher Einschätzung auf nur einige tausend Euro belaufen.

Info: Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kriminalpolizei übernommen. Die Ursache des Feuers ist bisher unklar. Eine Brandstiftung kann nach ersten Erkenntnissen allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugen, die in der Zeit von etwa 18 bis 18.45 Uhr Personen im Bereich des Brandobjektes beobachtet haben.