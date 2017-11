Kreis Dithmarschen : Feuer in Büsum: Landwirtschaftlicher Komplex in Flammen

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 07:22 Uhr

Ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb in Büsum im Kreis Dithmarschen ist in Brand geraten. „45 Einsatzkräfte sind vor Ort, um das Feuer zu löschen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Büsum am Donnerstagmorgen. Verletzte gab es bislang nicht.

Der in Brand geratene landwirtschaftliche Komplex stehe leer. Die Löscharbeiten könnten sich noch über den gesamten Vormittag hinziehen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?