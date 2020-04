Polizei bemerkte Brand : Feuer auf Hünengrab in Mühlenbarbek

Möglicherweise wurde ein Lagerfeuer nicht ausreichend gelöscht.

27. April 2020, 13:10 Uhr

Mühlenbarbek | Am Sonntagvormittag hat ein offenbar nicht ausreichend gelöschtes Lagerfeuer einen Brand auf einem Hünengrab in Mühlenbarbek ausgelöst. Im Rahmen einer Streife bemerkten Beamte einen Brand am Hünengrab auf einem Feld zwischen der Bundesstraße 206 und der Hermann-Löns-Straße.

Betroffen war in einer Kuhle eine Fläche von etwa nein Quadratmetern. „Offenbar hatte hier zuvor ein Lagerfeuer stattgefunden“, vermutet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Wer das Feuer verursacht hat, ist bisher unklar.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Kellinghusen entgegen: 04822/20980.

