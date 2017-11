Friedrichskoog : Feuer auf Ferienhof: Zwei Brände in einem Jahr

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Schröder 1 von 1

von Karsten Schröder

erstellt am 30.Nov.2017 | 07:27 Uhr

Friedrichskoog | Zum zweiten Mal in diesem Jahr kam es am Mittwochabend zu einem Zimmerbrand auf einem Frienhof in Friedrichskoog. Der Eigentümer entdeckte das Feuer um kurz nach 22 Uhr, da plötzlich der Strom ausfiel.

Beim Eintreffen der Wehren aus Friedrichskoog, Helse und Dieksanderkoog brannte das Zimmer bereits in voller Ausdehnung. Nachdem das Feuer im Erdgeschoss zügig gelöscht werden konnte, breiteten sich die Flammen weiter in der Zwischendecke aus und drohten, auf das Dachgeschoss überzuspringen.

Nach Informationen des Pressesprechers Ole Kröger des KFV Dithmarschen, wurde daraufhin die Drehleiter der Feuerwehr Brunsbüttel nachalarmiert, da die Drehleiter aus Marne derzeit nicht zur Verfügung steht. Anschließend wurde das Feuer schnell gelöscht. Gegen 0 Uhr konnten die ersten Wehren die Einsatzstelle verlassen.

Verletzt wurde bei diesem Brand zum Glück niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

