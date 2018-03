Während der Abiturprüfung : Feuer am Brunsbütteler Gymnasium: Unterricht fällt bis zu den Ferien aus

Die Brandursache ist noch unklar. Die Schüler wurden evakuiert. Niemand wurde verletzt.

27. März 2018, 15:59 Uhr

Brunsbüttel | Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr: Der Alarm schrillt, das Brunsbütteler Gymnasium muss evakuiert werden. In der Aula der Schule am Bildungszentrum ist ein Feuer ausgebrochen – ausgerechnet während einer schriftlichen Abiturprüfung. Die gute Nachricht: „Alle Schüler konnten die Schule rechtzeitig und unverletzt verlassen“, teilte die Polizei mit.

Über eine Rundfunkdurchsage wurden die Eltern gebeten, ihre Kinder abzuholen. Schüler und Kollegium, insgesamt rund 700 Menschen, hatten sich auf einen Sammelplatz hinter der Schule in Sicherheit gebracht. Gegen 13 Uhr begann die Feuerwehr bereits mit dem Durchlüften der Räume.

Für die Feuerwehr war der Einsatzweg glücklicherweise sehr kurz, führte im Prinzip nur über die Kopernikusstraße. Schulleiter Hans-Walter Thee lobte am Dienstag deren schnelles Eingreifen. „Ich danke allen, die geholfen haben, dass unsere Schüler und unser Kollegium sicher aus dem Gebäude gekommen sind.“ Weiter sagte er: „Bei allem Ärger bin ich froh, dass niemandem etwas passiert ist.“

Im Bereich der Aula finden derzeit Arbeiten statt. Dadurch, so Thee, sei bereits am Montag ein Fehlalarm ausgelöst worden. Am Dienstag wurde es dann ernst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer in einer Zwischendecke in der Nähe der Aula ausgebrochen. Von dort zu unmittelbar angrenzenden Stadtbücherei wird an einem Durchbruch gearbeitet. Über die Schadenshöhe herrschte noch Unklarheit. Immerhin, betonte Polizeisprecher Stefan Hinrichs: „Betroffen ist eher ein begrenzter Bereich, insbesondere durch Rußeinwirkung.“

Die drei Brunsbütteler Wehren erhielten Unterstützung aus Marne, Eddelak und Averlak. Insgesamt, so Gemeindewehrführer Bernd Meier, seien 90 Leute im Einsatz gewesen. Dienstagnachmittag wurden die oberen Stockwerke belüftet, eine Brandwache blieb vor Ort, um eventuell aufflackernde Glutnester rechtzeitig zu entdecken.

Der Unterricht fällt bis zu den Ferien aus. Denn ein Treppenhaus steht derzeit nicht mehr zur Verfügung. Das Bauamt will erst von einem Prüfstatiker grünes Licht haben. Die Brandursache, sagt Bernd Meier, könne noch nicht benannt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Besonders unangenehm sind die Folgen des Feuers für die Schüler, die gegen 11.30 Uhr schon einige Stunden an ihren Abi-Klausuren saßen. Sie mussten die Arbeiten abbrechen – und werden mit neuen Aufgaben von vorne beginnen müssen. Darum, so Schulleiter Thee, werde kein Weg herumführen. „Für sie ist das absolut ärgerlich.“ Betroffen waren allerdings lediglich 25 Schüler. Durch die Rückkehr zu G9 ist dies ein äußerst kleiner Abiturjahrgang.

