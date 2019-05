Prager Burg : Festung beeindruckt die Wilsteraner

Die Schüler besichtigten Burg und Dom.

von Ilke Rosenburg

09. Mai 2019, 16:55 Uhr

Am letzten Tag der Reise ging es noch einmal in die Prager Innenstadt – und dort über die Karlsbrücke, auf der sich die Touristen drängen, hinauf auf die Prager Burg. Reiseführerin Suzanna erklärte anschaulich alles Wissenswerte über Burg und Dom. „Der ähnelt dem Kölner Dom“, fügt Hannes Horstmann hinzu. Interessant sei es gewesen, stimmen Enya Rogge, Emily Gehann und Lena Sühl zu.

Beeindruckend und eben sehr groß sei der Burgkomplex. Neugierig wanderten sie auch durch das Goldene Gässchen. Mit kleinen Häusern, in denen insbesondere Literatur und Handwerkskunst angeboten wird. Schmerzhaft sei ihm dabei deutlich geworden, wie klein die Menschen früher waren, merkt Hannes an. „Ich habe mir den Kopf gestoßen.“ In Erinnerung werde der Ausblick über Prag bleiben, sind sich die Jugendlichen einig.