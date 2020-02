Wewelsfleth : Festumzug und Preismaskerade der Feuerwehr Wewelsfleth

Bei der Preismaskerade der Feuerwehr Wewelsfleth können die Besucher bei einer Sonderverlosung tolle Preise gewinnen.

13. Februar 2020, 17:31 Uhr

Wewelsfleth | Am Sonnabend lädt die Feuerwehr Wewelsfleth zur Preismaskerade ein. „Der Vorverkauf lief sehr erfolgreich, aber es gibt noch Karten für Kurzentschlossene an der Abendkasse“, erklärt Bonny Wriedt vom Festausschuss. Eintritt: 10 Euro. Die Veranstaltung startet um 15.30 Uhr mit einem Festumzug mit kreativ gestalteten Mottowagen. Start: Ecke Am Hafen/Dorfstraße, Ziel: Gerätehaus, wo sich abends die Masken treffen werden, die um 20 Uhr in die Mehrzweckhalle einziehen. Eine Jury übernimmt die Prämierung, bevor DJ Heiko Arp für Stimmung sorgt. Zudem lockt eine Sonderverlosung, unter anderem eines Reisegutscheins (Wert: 300 Euro) und eines Marken-Tablets mit Gutschein.