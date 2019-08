Pellkartoffeltage in Hohenlockstedt : Festtage für die Kartoffel

Ab sofort werden Anmeldungen für Laufwettbewerbe und Ernte-Umzug entgegen genommen.

04. August 2019

Hohenlockstedt | Die Pellkartoffel wird alljährlich mit einem großen Festprogramm in der Gemeinde Hohenlockstedt gefeiert. Und das seit mittlerweile 23 Jahren.

„Allerdings feiern wir in diesem Jahr mit Christin Hollm erst unsere 20. Pellkartoffel-Königin, die traditionell im Rahmen der am Freitag, 27. September, um 19 Uhr in der Kartoffelhalle der Firma Pohl-Boskamp stattfindenden Eröffnungsfeier gekürt wird“, sagt Sonja Weingang. Sie ist Organisatorin der Veranstaltungsreihe, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Erzeugergemeinschaft Qualitätskartoffel auf die Beine gestellt wird.

Kurze Eröffnung

Für die diesjährige Eröffnungsfeier hat die Organisatorin den Programmablauf ein wenig verändert. „Es wird ein Kurzprogramm mit Ansprachen von Bürgermeister Wolfgang Wein und Schirmherr Hermann-Josef Thoben, Vorsitzender der Akademie für ländliche Räume Schleswig-Holsteins, geben“, sagt Weingang.

Des weiteren erwartet die Gäste unter anderem ein Grußwort der bis dahin noch amtierenden Pellkartoffelkönigin Annie Wedekind sowie die Vorstellung der Gast-Hoheiten. Anschließend wird Wedekind durch Bürgermeister Wein aus ihrem Amt verabschiedet.

Prinzessin wird gekrönt

Die Pellkartoffelkönigin wird ihre Krone an die derzeit noch amtierende Prinzessin Christin Hollm übergeben. Als künftige Prinzessin wird sich Emelie Soltau aus Huje den Gästen vorstellen. Den Abschluss der Eröffnungsfeier bildet erstmals eine Pellkartoffel-Party mit DJ Björn Tessin.

Lauf-Wettbewerb

Am nächsten Tag findet der 18. Pellkartoffellauf statt mit Strecken über 2.8, 5, 7.2, und 10 Kilometer. Anmeldeschluss für den Lauf ist der 26. September. Im Rahmen des Pellkartoffellaufs findet zudem die beliebte Autogrammstunde mit den Pellkartoffel-Hoheiten statt.

Infos: www.pellkartoffellauf.de

Der Sonntag, 29. September steht dann ganz im Zeichen der Familie: Mit einem Open-Air-Gottesdienst (10 Uhr), einem Bauern- und Kunsthandwerkermarkt (9-bis 16 Uhr), dem großen und von mehreren Musikzügen begleiteten Ernte-Umzug (11.30 bis 12.20 Uhr), der Kinder-Mitmach-Spielmeile (11 bis 16 Uhr) und einem kurzweiligen Bühnenprogramm auf dem Marktplatz mit den „Glasstones“, dem Gaukler Herr Heikel (Heiko Mielke), der Jazz Dance Tanzgruppe und dem Kartoffel-Wettpellen setzt sich das Programm fort.

Schönster Erntewagen gesucht

„Wir wollen auch wieder den schönsten Erntewagen im Umzug prämieren“, sagt Sonja Weingang. Sie weist darauf hin, dass die mehrköpfige Jury ihr Augenmerk insbesondere auf geschmückte und kreativ gestaltete Fahrzeuge wie Kinderwagen, Roller, Quad, Bollerwagen, Kutsche sowie auch auf Fußgänger legen wird. Interessierte, die an dem Ernte-Umzug teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 22. September per E-Mail bei Sonja Weingang anmelden (sonja.weingang@web.de).

T-Shirts für die Hoheiten

Bürgermeister Wolfgang Wein freut sich, dass am Festumzug auch wieder ehemalige Hoheiten teilnehmen werden. „Diese werden auf einen eigens für sie hergerichteten Wagen den Umzug begleiten.“ Sie würden außerdem mit einem T-Shirt, auf denen ihr Name und das Jahr der Regentschaft stünden, ausstaffiert.

Die Einbindung des Ex-Majestäten sei ihm wichtig, denn diese unterstützten die amtierenden Königinnen immer noch, wenn deren Zeit für anstehende Termine mal knapp werde. „Das muss dann auch mal von uns gewürdigt werden.“