Buntes Kellinghusen : Fest der Kulturen

Musik, Tanz, Show und Informationen gibt es beim Fest der Kulturen in Kellinghusen.

von shz.de

21. Juni 2019, 13:39 Uhr

Kellinghusen | Das Kellinghusener Stadtfest der Kulturen wird Sonnabend zum vierten Mal auf dem oberen Marktplatz gefeiert. Von 15 bis 22 Uhr bietet die Veranstaltung unter dem Motto „Gemeinsam Brücken bauen“ regionale und internationale Köstlichkeiten, Musik, Tanz, Show und Informationen.

Für den Nachwuchs sind Spiele und kleine Attraktionen wie zum Beispiel Kinderschminken vorgesehen. Musik machen die Gruppen I-Fire, mittelholsteinische Weltkapelle, Married old Men, Viaggio european Jazz sowie Reggaedemmi. Veranstalter ist das Bündnis für Toleranz Kellinghusen und Umgebung, welches für Toleranz, Mitmenschlichkeit und Demokratie in der Region steht und sich für friedliches Zusammenleben in Stadt und Land ohne politischen, weltanschaulichen oder religiösen Extremismus einsetzt. Zu den Gründungsmitgliedern zählen Vereine, Verbände, politische Parteien und Gruppieren sowie Privatleute.

Organisiert wird das Fest von Helfern, unter anderen aus der Kulturinitiative Mittel-Holstein mit dem Vorsitzenden Dennis Tank sowie von der FAKIR Flüchtingsinitiative mit Dagmar Salomon. Zu den Förderern der Veranstaltung zählen der Bund, das Land sowie das Amt Kellinghusen.