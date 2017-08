Sommerprogramm : Ferienspaß statt Langeweile

vergrößern 1 von 2 Foto: Jörgens 1 von 2

24 Schulkinder tummeln sich zurzeit in den Räumen der Kindertagesstätte „Deichbande“ der Familienbildungsstätte (FBS). Hier wird zusammen gespielt, gemalt, gebastelt, gelesen, aber auch gekocht und gegessen. „Die Anmeldungen zu der Ferienfreizeit sind in den vergangenen Jahren beständig gestiegen“, erklärt FBS-Mitarbeiterin Sabine Schade.

Und auch Betreuerin Brigitte von Steuben sieht mit den Anmeldungen in diesem Jahr die Auslastung erreicht. „Wenn es noch mehr Kinder werden, wird der Platz hier wohl irgendwann zu klein“, vermutet sie. Dabei ist die Betreuung gesichert. Mindestens drei Aufsichtspersonen kümmern sich darum, dass alle Spaß haben. Wenn Ausflüge auf dem Programm stehen, kommen noch mal einige dazu. So sind bei der Fahrt in den Hamburger Hafen mindestens sechs Aufsichtspersonen dabei. Und wenn es ins Schwimmbad geht, dann stellt auch die DLRG noch einige Helfer und sorgt zudem für ein schönes Programm im Wasser.

Wasser ist auch das Thema, das sich die Familienbildungsstätte in diesem Jahr für die Ferienbetreuung gestellt hat. Rund ums Wasser wird es dazu verschiedene Bastelangebote geben und auch der Besuch des Schwimmbads passt zum Thema. Ebenso wie die Matjesprobe, zu der die Kinder selbst gebackene Brötchen essen werden. Außerdem stellen die Jungen und Mädchen eine Ferienmappe her, in der sie Bilder, Bastelergebnisse und auch mal Fotos sammeln können.

Für diejenigen Kinder, die ihnen in den Ferien ihre Kindertagesstätte zur Verfügung stellen basteln alle Kinder gemeinsam ein großes Angelspiel, das sie nach der Ferienbetreuung den Deichmäusen schenken wollen.

Die Ferienbetreuung für Schulkinder wird von der Stadt bezuschusst. Die nächste findet in den Herbstferien statt. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich bei der Familienbildungsstätte telefonisch unter 04124/1455 anmelden.

> Internet: www.fbs-glueckstadt.de





von Christine Reimers

erstellt am 09.Aug.2017 | 05:00 Uhr