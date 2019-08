Bücherei Hohenlockstedt : Ferienspaß mit der Gemeindebücherei

Mehr als 100 Kinder nahmen am Ferienleseclub in Hohenlockstedt teil.

Hohenlockstedt | Auch in diesen Sommerferien hatten mehr als 100 Kinder in Hohenlockstedt viel Spaß am Sommerprogramm der Gemeindebücherei.

Denn das Team der örtlichen Bibliothek hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Spiel, Spaß, Abenteuer und Heimatkunde enthielt. So standen zum Beispiel ein Bastelnachmittag, ein Kinoabend, ein Ponytreffen, eine Übernachtung in der Bücherei und der Besuch der Firma Baack Spaten auf der Veranstaltungsliste.

Damit nicht genug, zum achten Mal nahm die Hohenlockstedter Gemeindebücherei am Ferien-Lese-Club (FLC) teil. Bei einer Abschlussparty wurden jetzt 26 Zertifikate in Bronze, Silber und Gold für besonders fleißige Leser überreicht. Die Zweitklässlerin Maria las in den Sommerferien 32 Bücher und war damit Spitzenreiterin beim FLC.