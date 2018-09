Itzehoe Eagles : Ferienspaß im Basketball-Camp

Beim Stadtwerke-Camp können Jugendliche lernen, wie man Körbe wirft.

Die Herbstferien sind in diesem Jahr besonders lang. Was tun? Ganz einfach: Basketball spielen! Die Itzehoe Eagles und die Stadtwerke Itzehoe veranstalten wieder das Stadtwerke-Camp, erneut über vier Tage: vom 15. bis 18. Oktober, täglich von 9 bis 16.30 Uhr in den beiden Hallen der Kaiser-Karl-Schule.

Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren, Jungen und Mädchen, können teilnehmen. Ein Trainerteam unter Leitung von Eagles-Cheftrainer Pat Elzie betreut die Teilnehmer, auch die Spieler der Zweitliga-Mannschaft sind beim Camp eingebunden. Die „tolle Atmosphäre“, die jedes Mal herrsche, sei den Trainern und Helfern zu verdanken, sagt Silvia Schnegulau, Marketingleiterin der Stadtwerke. „Das Camp ist ein richtig cooles Ferienangebot.“

Die jungen Basketballer werden nach Alters- und Leistungsklassen aufgeteilt, trainiert wird sowohl individuell als auch im Team, hinzu kommen Spiele und Wettbewerbe. Wer noch nie Basketball gespielt habe, könne beim Camp sehr gut hineinschnuppern, betont Elzie: „Die ersten Grundlagen lernt man sehr schnell.“ Auch ein warmes Mittagessen, Camp-Shirt und -Foto sowie Obst und Getränke gehören zum Paket des Stadtwerke-Camps. Der Preis für die vier Tage beträgt 99 Euro. Übernachtungen können wegen des weiterhin gesperrten Hüttendorfs im Schwimmzentrum nur in Einzelfällen angeboten werden, dann beträgt der Preis 139 Euro. Für jedes Geschwisterkind gibt es 20 Euro Rabatt.

Anmeldeformular auf

www.stadtwerke-itzehoe.de/assist