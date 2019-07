Kreisjugendring : Ferienpass-Aktionen mit großem Zulauf in Glückstadt

Abenteuerlager und Erlebnisfahrten: In den Sommerferien wird beim Ferienpass einiges geboten.

von shz.de

28. Juli 2019, 17:18 Uhr

Glückstadt | Die Aktion „Ferienpass“ ist in Glückstadt gut angelaufen. Nachdem es in der Elbestadt über viele Jahre keinen Ferienpass gab, haben Bürgermeisterin Manja Biel und ihre Mitarbeiter aus dem Fachbereich Familie, Bildung, Soziales und Integration sich in diesem Jahr wieder in die Aktion des Kreisjugendringes eingeklinkt. Damit stehen den Glückstädter Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an vier Erlebnisfahrten und einem mehrtägigen Abenteuerlager zur Verfügung.

Viel Freude hatten die Kindern bei der Fahrt zum Westküstenpark in St. Peter-Ording, wo unter anderem Robben und andere Seetiere auf die Kinder warteten. Spannend war es bei der Tolk-Schau bei Schleswig. Dort wurden die Fahrgeschäfte reichlich genutzt und auch die Tiergehege des großen Familienfreizeitparks besichtigt. Zwei Fahrten stehen noch an. Am 6. August geht es in den Heidepark nach Soltau und am 9. August zu den Karl-Mai-Festspielen nach Bad Segeberg, wo „Unter Geiern“ auf dem Programm steht.

Das Abenteuerlager findet vom 29. Juli bis zum 1. August statt. Von 9 bis 17 Uhr können sich die Kinder auf dem Pfadfinderplatz in Oldendorf vergnügen. Ferienpässe gibt es bei der Stadt. Die Teilnahme an Fahrten kann gleich dazu gebucht werden. Außerdem stehen jedem Ferienpassinhaber fünf Karten für den Besuch des Fortuna-Bads oder anderer Freibäder zur Verfügung.