Freibad brokdorf : Ferienende mit Sommerparty

400 Besucher feierten im Freibad Brokdorf das Ferienende.

von Ludger Hinz

19. August 2018, 17:09 Uhr

Der Sommer heiß, die Badesaison ein Renner: Im Brokdorfer „Freibad an Diek“ wurde zum Ferienende kräftig gefeiert. Bei der Sommerparty mit langer Schwimmnacht hatten mehr als 400 Besucher, vor allem die Kinder, viel Spaß.

Ein Teil der Liegewiese am Deich wurde mit einer 16 mal vier Meter langen Plane zur Rutschbahn gemacht. Die beiden Helfer Klaus Peters und Hannelore Volchert aus Brokdorf bewässerten diese mit einem Gartenschlauch, damit die Kinder hinunter rutschen konnten. „Alle machen mit, auch Erwachsene“, freute sich Klaus Peters. „Wenn sie einmal gerutscht sind, wollen alle immer noch einmal und haben viel Spaß dabei“, ergänzte Hannelore Volckert.

Im hinteren Becken veranstaltete Anne Müller von der Schwimmschule „Der Weg ist das Ziel“ aus Itzehoe gemeinsam mit ihrer Tochter Kimberley einen offenen Workshop für „Meerjungfrauen-Schwimmen“ mit Mono-Schwimmflossen. „Sonst biete ich das im Winter in Itzehoe an, nun im Sommer in den Freibädern im Umkreis, und alle machen begeistert mit“, freute sich Anne Müller. Das Schwimmen mit den Vorrichtungen, die aus zwei Füßen eine Flosse machen, vermittele durch natürliche Bewegungen ein Gefühl der Schwerelosigkeit. „Und wir haben im Wasser noch eine Choreografie aufgeführt.“

Abends wurden die üblichen Schwimmzeiten zur „langen Schwimmnacht“ erweitert – Kiosk wie auch Freibad hatten bis 23 Uhr geöffnet und am Kiosk wurde eine Bar mit alkoholfreien Cocktails eingerichtet. Die Feuerwehr leuchtete mit Strahlern die Schwimmbecken aus. Und statt Fackeln hatten die Organisatoren wegen der Brandgefahr auf Windlichter gesetzt. „So konnte auch, wer nicht baden mochte, die Atmosphäre genießen“, freute sich Schwimmmeister Lutz Stüven. „Auch viele Senioren nahmen teil“, sagte die Sozialausschussvorsitzende Heinke Langbehn begeistert.

Das Angebot gefiel den Badegästen wie etwa Gerd van Wardenburg aus Dammfleth, der das Bad zwei Mal in der Woche besucht. „Ich finde es gut, was das Freibad hier anbietet. Das Programm für große und kleine Gäste ist ein schöner Abschluss des Sommers“, meinte er.

Eine vorgezogene Saisonbilanz kann sich bereits sehen lassen: Der Sommer hat dem Freibad in Brokdorf in dieser Saison einen Besucherrekord beschert. „Bislang waren es schon 35 619 Badegäste“, berichtete Lutz Stüven. Am 27. Juli bei 32 Grad, waren es 1200 Gäste, vom 22. bis 28. Juli bei jeweils über 30 Grad kamen täglich mehr als 1000 Besucher. Die Saison läuft noch bis Sonnabend, 8. September. Am letzten Badetag können die Besucher von 10 bis 19 Uhr mit ihren Alltagsklamotten schwimmen.