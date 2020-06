Ferienspaß organisieren : Ferienangebote im Kreis Steinburg: Noch wird geplant und vorbereitet

Mit den Lockerungen in der Corona-Krise sind nun auch Aktivitäten für Steinburger Schüler im Sommer möglich.

von Delf Gravert

14. Juni 2020, 15:35 Uhr

Itzehoe | Lange war die Vorbereitung von Ferienangeboten in diesem Jahr schwierig für Kommunen und private Anbieter. Denn es war unklar, welche Auflagen im Rahmen des Infektionsschutzes in den Sommerferien gelten und was dann überhaupt möglich ist. Nun zeichnet sich ab, dass die Corona-Lage im Kreis Steinburg auch in den kommenden Wochen relativ ruhig bleiben dürfte. Nach den allgemeinen Lockerungen sind auch Ferienangebote möglich.

Überall wird daher nun geprüft, was kurzfristig noch realisiert werden kann, um Familien zu entlasten. Eltern sollten sich bei ihren Wohnortgemeinden und Amtsverwaltungen informieren und Bedarfe anmelden. Teilweise wird noch geprüft, ob es eine Notbetreuung in Kindergärten geben wird.

Im Amt Kellinghusen und in der Wilstermarsch laufen Vorbereitungen, noch steht nicht fest, was angeboten wird. Auch an anderen Orten steht bei vielen üblichen Angeboten noch nicht fest, ob oder in welcher Form sie stattfinden können.

Klar ist bereits: Im Zeitraum vom 13. Juli bis 5. August wird der Kreisjugendring Steinburg an zwölf Tagen neun Orte anfahren: Schenefeld, Wilster, Hohenaspe, Krempe, Lägerdorf, Horst, Kellinghusen, Hohenlockstedt und Glückstadt. Von 10 bis 14 Uhr wird es für Kinder verschiedene Angebote geben.

In Itzehoe hat das Kinder- und Jugendbüro für die Zeit vom 29. Juni bis zum 10. Juli ein Alternativprogramm zum Itze-Cool-Camp entwickelt. In kleinen Gruppen gibt es Entdeckungstouren und Workshops.

Die Volkshochschule in Krempe bietet während der Ferien mehrere Angebote für Schulkinder ab neun Jahren an. Unter anderem soll ein Dokumentarfilm über das Kremper Rathaus entstehen.

Überregional gibt es trotz der Corona-Krise zahlreiche Angebote für Zeltlager, Sommercamps und ähnliches – unter anderem vom Jugendherbergsverein Nordmark. Diese Angebote sind allerdings für die Eltern nicht selten mit erheblichen Kosten verbunden.