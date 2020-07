VfL Kellinghusen : Ferienaktion auf dem Fußballplatz: Kinder trainieren mit den St.-Pauli-Rabauken

Wegen der Coronakrise stand die Veranstaltung fast bis zuletzt auf der Kippe.

05. Juli 2020, 13:49 Uhr

KELLINGHUSEN | Im Zweikampf elegant am Gegner vorbeikommen? Gar nicht so einfach, stellt sich für den Fußball-Nachwuchs beim VfL heraus. Auf dessen Anlage wehte in der ersten Ferienwoche die Totenkopf-Fahne vom FC St. Pauli. Bereits zum zweiten Mal war die Fußballschule „St.-Pauli-Rabauken“ bei den jungen weiß-blauen Kickern zu Gast.

32 Teilnehmer

Insgesamt 32 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahre hatten sich angemeldet und schlüpften in die weiß-braunen Trikots des Hamburger Kultvereins. Zur Rabauken-Ausrüstung gehörten neben einem kompletten Trikotsatz auch ein Turnbeutel und eine Trinkflasche. „Toll“ finden Klaas-Emil (7) und Ove (7) die Ferienbeschäftigung mit dem runden Leder.

Trainerin zufrieden

Begeistert vom Elan ihrer Schützlinge war auch St.-Pauli-Trainerin Marlene Lasch, Inhaberin der B-Lizenz und Leiterin des Trainings im Rahmen der Fußballschule. Mit Unterstützung der Kollegen Luca Squilante und Finn Hävecker vermittelte sie den jungen Fußballfreunden die neuesten Trainingsmethoden aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger Vereins.

In verschiedenen Einheiten standen Techniken wie etwa Dribbling, Finten, Torschuss und Passspiel auf dem Programm. Altersgerecht waren zudem Pausen und lockeres Spiel eingebaut.

Urkunden für die Nachwuchskicker

Jubel brach aus, als Lasch ein erstes Angriffsmatch ankündigte. „Klar gibt’s auch Urkunden“, antwortete sie auf Nachfrage Kids. Am Rande des kurz geschorenen Rasens zeigte sich Volker Butzke beeindruckt vom technischen wie pädagogischen Können der St. Paulianer. „Die Kinder sind alle super aufmerksam dabei“, unterstrich der VfL-Fußballobmann.

Gemeinsam mit Stefanie Kreth, VfL-Obfrau für die Kicker der G- bis D-Jugend, zeichnete Butzke von Kellinghusener Seite verantwortlich für das Camp. Wegen der derzeitigen Corona-Situation habe die Veranstaltung fast bis zuletzt auf der Kippe gestanden, berichtete Butzke von der vergangenen Zitterpartie.

ZITAT:Nach vielen Telefonaten mit den Hamburgern hat es dann doch noch geklappt. Volker Butzke, Fußballobmann des VfL

Allerdings habe sich die Corona-Vorsicht bei Anmeldezahlen bemerkbar gemacht. „Im vergangenen Jahr waren rund doppelt so viele Mädchen und Jungen dabei.“ Der kleinere Rahmen erleichterte aber auch das strikte Einhalten der Corona-Regeln, so Butzke.

Abstand halten beim inkludierten Mittagessen, organisiert von Vereinswirtin Tanja Stier, gehörte ebenso dazu wie das Händewaschen in den Pausen und das Desinfizieren von Trainingsmaterialien nach dem Einsatz.