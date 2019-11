Gemeindefest in Glückstadt : Feier mit Mahl und Musik in der Stadtkirche Glückstadt

Kirche lädt zu gemeinsamen Abend mit Gottesdienst, angeregten Unterhaltungen und Gitarrenklängen.

Avatar_shz von shz.de

10. November 2019, 15:56 Uhr

Glückstadt | „Schön, dass wir eine so tolle neue Orgel haben, und schön auch, dass wir so einen tollen Kantor haben“, freute sich Pastorin Gabriele Schinkel. Kantor Florian Hanssen hatte aber auch wirklich schöne Stücke für das Gemeindefest am Wochenende ausgesucht. Beschwingt fröhlich begleitete er den Gottesdienst musikalisch und brachte die Kirchenbesucher damit auch gleich in die richtige Stimmung für das im Anschluss stattfindende Gemeindefest.

Erst im vergangenen Jahr hatte das Fest zum ersten Mal im Inneren der Kirche stattgefunden, weil der anhaltende Regen eine Feier auf dem Außengelände unmöglich gemacht hatte. Doch die Menschen fanden so viel Gefallen am gemeinsamen Essen, Trinken und Unterhalten, dass bis weit in die Nacht hinein gefeiert wurde. Das bewog die Verantwortlichen dann, auch in diesem Jahr wieder in der Kirche gemeinsam zu feiern.

Die Tafel war festlich gedeckt, Essen und Trinken wurde reichlich angeboten. „Viele Gastronomen hier rund um unseren Marktplatz haben uns mit Speisen unterstützt, dafür danken wir ganz herzlich“, freute sich Gabriele Schinkel. Auch Pastor Stefan Egenberger dankte für die viele Unterstützung, die im Vorweg des Festes gegeben wurde. „So viele Menschen haben uns beim Aufbau unterstützt, denen wir Danke sagen wollen“, lobte er. Und auch während des Festes waren die Helfer unermüdlich dabei, es den Gästen so schön wie möglich zu machen. Sie verteilten Brot, Fleisch und Fisch, schenkten Getränke ein und kümmerten sich darum, dass sich jeder wohlfühlte.

Im vorangegangenen Gottesdienst hatte Pastorin Schinkel gesagt: „Jesus war kein Schreibtischtäter, er war ein Esstischtäter, der gern mit dem Menschen an einem Tisch saß.“ Gerade in heutiger Zeit, wo es politisch zum guten Ton gehöre, gemeinsame Tische einfach zu verlassen, sollten wir es uns nicht nehmen lassen, Gemeinschaft an einem Tisch zu leben, forderte sie die Menschen auf.

Das ließen sich die Glückstädter nicht nehmen. Sie aßen und tranken gemeinsam, führten angeregte Unterhaltungen und lauschten der Musik, die im Hintergrund vom Gitarristen Alexander Reich gespielt wurde. Er hatte für diesen besonderen Abend auch eine besondere Musikauswahl getroffen, spielte ruhige und trotzdem stimmungsvolle Songs unter anderem von den Beatles und Popballaden von anderen Interpreten.