Fehrs-Schule, PM vom 10.11., fertig, Pit

Itzehoe | Obst, Gemüse und Spielzeug – so wollen die 350 Kinder der Fehrs-Schule gesund bleiben. Ein Förderprogramm und eine Spende helfen dabei.

Bis zum Ende des Schuljahres bekommt die Grundschule einmal wöchentlich je eine Bio-Kiste für jede der 16 Klassen. Im September hatte die neue Schulleiterin Claudia Isidro eine Bewerbung für das EU-Schulprogramm Obst und Gemüse geschickt, obwohl die Frist bereits im April abgelaufen war, und danach hoffnungsvoll gewartet. Das lohnte sich, es gab den Zuschlag. Jetzt freuen sich die Kinder jede Woche über die Lieferung der Firma Loubiers Biokiste aus Marne mit ökologisch angebauten Obst- und Gemüsesorten. Ob Paprika, Karotten, Äpfel, Birnen, Weintrauben oder Bananen: „Das Angebot wechselt je nach Saison und wurde bislang von allen 350 Schülerinnen und Schülern immer komplett verputzt“, schildert Isidro.

Und auch ein weiterer Transporter war sehr willkommen: Die Arbeiterwohlfahrt spendete der Fehrs-Schule viele Spielsachen, die die Kinder mit in die Klassen nehmen durften oder im Ganztagsangebot nutzen können. Offen ist ein weiterer Wunsch: An der Schule seien weitere Helfer willkommen, so Isidro.

>Kontakt: 04821/92042.