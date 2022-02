Fußball-Landesliga Frauen Holstein : Fehlstart für die SG Wilstermarsch gegen Eichholz

In einem Nachholspiel verliert die SGW mit 1:3.

Wilster | Da half auch der Umzug vom nicht bespielbaren Wewelsflether Störstadion auf den Kunstrasenplatz in Wilster nicht: Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Wilstermarsch unterlahgen zum Neustart in die Rückrunde in einem Nachholspiel den Gästen vom Eichholzer SV mit 1:3 (0:1). „Wir konnten nicht annähernd an die Leistungen aus den Testspielen gegen Neuen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.