Brass-Band zu Gast on Wöhrden : „Federspiel“ gibt Blaskonzert in der Tomaten-Philharmonie

Die sieben Musiker aus Österreich überzeugen mit ihren eigenen Kompositionen und einer Menge Humor.

Avatar_shz von shz.de

01. September 2019, 12:11 Uhr

Wöhrden | Erneut war das Westhof-Biogewächshaus in Wöhrden Spielstätte des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Intendant Christian Kuhnt begrüßte das Publikum in der „Tomaten-Philharmonie“.

Zu Gast war die Brass-Band „Federspiel“, die mit viel Spaß und Virtuosität eigene Kompositionen präsentierte, wobei die meisten der sieben Musiker Instrumente unterschiedlicher Stimmlagen in schnellem Wechsel spielten. Die Künstler aus der Wachau bei Wien begrüßten mit einem fröhlichen „Moin, Moin“ und erzählten von ihrem Ausflug ins Watt.

Federspiel macht seit 15 Jahren gemeinsam Musik. Die Mitwirkenden moderierten charmant und mit ein wenig Wiener-Schmäh die Stücke und ihre Geschichten an. „Wir fallen oft nach unseren Touren in eine postfestivale Depression, wenn wir nach Hause kommen, dann wird komponiert“, erklärte Philip Haas. Zum Beispiel nach der Norwegentour das Stück über den Wassermann Fossegrim am Wasserfall Huldefossen.

Märchen und Sagenfiguren haben es ihnen angetan. Daher heißt ihr Programm auch „Wolperting“, wie das sagenumwobene Fabelwesen, das in immer anderer Gestalt daherkommt. Dazu gehören auch Liebeslieder aus Mexiko, Lebensweisheiten aus dem Inn-Viertel und Jodler, traditionell und unbehandelt, dreistimmig und wunderschön anzuhören. Federspiel begeisterte mit „The Breath“, bei dem sie einen verdammt langen Atem bewiesen, und der Begleitmusik zum Bergpanorama, das gerne auf ORF und im Servus TV gezeigt wird.

Anhaltender Applaus forderte Zugaben, bevor die sieben Musiker spielend aus dem Wöhrdener Gewächshaus schritten.