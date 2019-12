Dienst eingestellt : FDP fordert Zuschuss für Blutspendedienst im Klinikum Itzehoe

Die Freien Demokraten in Steinburg wollen den Dienst mit 150.000 Euro erhalten.

von Joachim Möller

10. Dezember 2019, 16:36 Uhr

Itzehoe | „Es ist erfreulich, dass der Kreis im kommenden Jahr so investitionsfreudig ist.“ Die FDP-Kreistagsfraktion sieht im Haushalt für 2020 viele positive Elemente. “ Trotz eines moderaten Defizits ist er tragbar für uns“, sagt der Fraktionsvorsitzende Stefan Goronczy.

An Vorhaben für 2020 nennt der Bauausschussvorsitzende Tobias Rückerl unter anderem den Bau der Sporthalle in Glückstadt, die Brandschutz-Sanierung am Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe und die Fortschritte beim Kreishausneubau. „Bisher wurde geplant, jetzt geht es langsam in die Umsetzung.“ So werde als erstes das Gebäude in der Karlstraße saniert.

„Respekteinflößend“ sei der Stellenzuwachs um 50 Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, aber nachvollziehbar, so Goronczy. Darin enthalten sind auch zusätzliche Stellen, die für die Umsetzung der Kita-Reform gebraucht würden. Und diese Reform sieht Fraktionsmitglied Kirsten Brunnlieb als sehr positiv an, bringe sie doch eine Qualitätsverbesserung und beinhalte die Wahlmöglichkeit der Eltern beim Kitaplatz. „Das ist wichtig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“

Zum Haushalt gehören 1,5 Millionen Euro, mit denen der Kreis das Klinikum Itzehoe unterstützt. Aufgrund der rückläufigen Ertragslage befürwortet die FDP die Ausgabe mit Blick auf den Erhalt der Qualität des drittgrößten Krankenhauses im Land. Tobias Rückerl kritisiert allerdings, dass die Klinik den defizitären Blutspendedienst streicht. Hier soll nach Meinung der FDP der Kreis einspringen und mit 150.000 Euro die Dienstleistung erhalten. Dort gebe es 1000 Blutspender, die pro Jahr 5000 Spenden abgeben würden. Viele von ihnen würden nicht zum „Monopolisten DRK“ wechseln. Der habe in diesem Bereich nicht den besten Ruf, befürchtet er.

Für Unverständnis sorgt bei Stefan Goronczy die schwarze Null im Bundeshaushalt, die nur durch die Entnahme aus der Rückstellung für Flüchtlingskosten erreicht werde. Stattdessen müssten Land und Kreis in die Bresche springen. Denn die Aufgabe sei noch lange nicht abgeschlossenen. Die Gelder würden benötigt, denn „wir wollen Integration gut machen“.