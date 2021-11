Fussball-Verbandsliga West : FC Reher/Puls zum Gipfeltreffen bei der Kaltenkirchener TS

Heimspiele für VfR Horst und TuS Krempe

Avatar_shz von Gunther Schöniger

18. November 2021, 16:19 Uhr

Reher | Der nominell letzte Spieltag im Kalenderjahr 2021 – ausgenommen Nachholspiele – hat am Sonnabend in der Fußball-Verbandsliga West noch einen hochinteressanten Vergleich zu bieten. Im Top-Spiel der 14. Runde treffen mit der Kaltenkirchener TS (34 Punkte) und dem FC Reher/Puls (29) Spitzenreiter und Tabellenzweiter aufeinander. Noch sind die Kaltenkirchener ungeschlagen. Kann die Rohwedder-Elf diese Serie stoppen? Heimspiele bestreiten außerdem der VfR Horst (4./20) gegen Holstein-West (8./12) und TuS Krempe (10./12) gegen die FSG Kaltenkirchen (9./12). Verschoben wurde auf Wunsch des VfL Kellinghusen das Steinburger Derby zwischen dem TSV Heiligenstedten und der Ekici-Elf um eine Woche auf den 27. November.

Kaltenkirchener TS – FC Reher/Puls (Sbd. 14 Uhr):

Rechtzeitig zum Gipfeltreffen entspannt sich die personelle Situation beim FC. „Wir haben dadurch wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten“, erläutert Trainer Michael Rohwedder, der die Kaltenkirchener als die stärkste Mannschaft der Liga einstuft, die nicht umsonst auf Position eins steht. „Wir werden dem Spitzenreiter aus einer sicheren Grundordnung heraus über Disziplin und Kampfkraft versuchen beizukommen“, sagt der Reher/Puls-Teamchef. Selbstvertrauen hat seine Elf zuletzt gesammelt. Nun gilt es noch eine Schippe drauf zu legen. Ole Dau, Tom Christ und Ipke Mertens werden im Team zurückerwartet. Eduard Knoll, Finn Stukenberg und Timo Albers fehlen allerdings weiterhin.

VfR Horst – SpVgg Holstein-West (Sbd. 14.30 Uhr):

Nach dem relativ souveränen 3:0 in Kellinghusen erwarten die Horster in ihrem letzten Heimspiel des Kalenderjahres (es folgt dann noch das Nachholspiel am 28. November in Boostedt) eine weitaus schwierigere Aufgabe gegen eine kampfstarke Spielvereinigung. „Wir müssen den Ball gut und schnell laufen lassen sowie spielerische Lösungen finden“, will VfR-Trainer Florian Rammer mit dieser Strategie Zweikampfsituationen möglichst aus dem Wege gehen. Denis Muja wird berufsbedingt fehlen. Der Einsatz des erkrankten Simeon Duwensee ist fraglich.

Abschiedsspiel für Weckwert

Ein besonderes Spiel wird die Partie für den 36-jährigen Abwehrspieler Stefan Weckwert, der letztmalig das Trikot für die Horster überstreifen wird. Rammer: „Stefan will seine Schuhe an den Nagel hängen, nachdem sein Körper ihm Signale gezeigt hat, dass es für ihn Zeit ist, aufzuhören. Er bestreitet somit gegen Holstein-West sein Abschiedsspiel“.

TuS Krempe – FSG Kaltenkirchen (So. 14.30 Uhr):

Mit einem Sieg wollen die Kremper in die Winterpause gehen. Ligaobmann Moritz Wähling erwartet allerdings eine schwierige Aufgabe: „Die FSG hat sich nach schwachem Start zuletzt gefangen.“ Aber auch die Formkurve der Kremper zeigte zuletzt in die richtige Richtung. Malte Oetke kehrt ins Team zurück. Berufsbedingt fehlen wird aber Brjjan Nielsen.