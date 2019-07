Altersjubiläum in Sommerland : Fazit nach 100 Jahren: „Das Leben ist schön“

Ein bewegtes Leben : Cäcilie Schulz erblickte vor 100 Jahren das Licht der Welt in Ostpreußen.

29. Juli 2019

Sommerland | Einen nicht alltäglichen Geburtstag feiert Cäcilie Schulz am Dienstag: Am 30. Juli 1919 ist sie im Kreis Allenstein in Ostpreußen geboren worden. Ihren 100. Geburtstag wird sie in einer Gastwirtschaft mit Gästen und Musik begehen. Trotz ihres hohen Alters lebt sie selbstständig in ihrem Haus in Siethwende.

Zitat: Das Leben ist schön. Ich möchte gern 104 Jahre alt werden. Cäcilie Schulz

Die Seniorin geht mit dem Gehwagen spazieren und pflegt den Kontakt mit den Nachbarn. „Ich unterhalte mich und ich dichte gern. Durch das Lesen der Tageszeitung weiß ich gut Bescheid und kann mitreden. Im Fernsehen schaue ich gerne ‚Let’s dance‘ und Quizsendungen.“ Früher hat sie viel genäht, durch eine Arthrose kann sie das aber nicht mehr. Auf dem Sofa und in der Wohnstube befinden sich viele von ihr gestaltete Kissen und Decken, denn sie war mal Schneiderin.

Ins Heim ziehen keine Alternative

Vor acht Jahren hatte Cäcilie Schulz überlegt, in eine betreute Einrichtung zu ziehen. „Aber ich wollte nicht ins Heim, denn die Erde bedeutet mir alles, und ich habe Freude an meinem Garten.“ Sie lernte Christel Piening aus dem Ortsteil Brunsholt kennen, die sie zu einer Veranstaltung in der Gemeinde abholte. „Seit dieser Zeit kümmere ich mich um Cäcilie und halte Wohnung und Garten sauber. Inzwischen sind wir Freundinnen geworden“, sagt Piening.

Zusammen mit einem Pflegedienst und Essen auf Rädern kann Cäcilie Schulz selbstbestimmt in ihrem Haus leben. Bis vor sechs Jahren ist sie noch Auto gefahren. Durch ihre positive Ausstrahlung und ihr herzliches Lachen kann sie ihre Zuhörer mit auf die Reise nehmen, wenn sie aus ihrem ereignisreichen Leben erzählt.

1939 geheiratet

Ihr Vater Albert Zuranske hatte eine Schneiderwerkstatt mit zwei Gesellen in Ostpreußen. Mit 18 Jahren lernte Cäcilie den Unteroffizier Otto Schulz kennen und bereits Weihnachten 1939 heirateten die beiden, da der Zweite Weltkrieg schon tobte und Otto seine Frau versorgt wissen wollte. 1941 wurde ein Sohn geboren, der allerdings im Alter von zwei Jahren verstarb. Zum Kriegsende kam Otto für vier Jahre in Gefangenschaft und Cäcilie wurde während der Flucht aus Ostpreußen von russischen Soldaten gefangen genommen.

Neustart in Elmshorn

In Elmshorn begann später ein neuer Lebensabschnitt. „Otto arbeitete auf dem Bau in Hamburg und ich konnte als Zuschneiderin zum Lebensunterhalt beitragen.“ 1955 kaufte das Ehepaar dann ein kleines Haus in Siethwende. Durch gute Kontakte zu einem Großhändler begannen sie, Textilien zu verkaufen. Auf Wochenmärkten hatten sie einen Verkaufsstand und auch im Haus richteten sie einen kleinen Laden ein. Später kam noch der Handel mit Möbeln und Eiern dazu.

Trotz ihres schweren Schicksals durch den Zweiten Weltkrieg überwiegt die Dankbarkeit: „Ich habe viele schöne Jahre erleben dürfen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich danke dem Herrgott dafür.“