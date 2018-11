Theater Itzehoe : Faszinierender Geigenzauber

Die Solistin Marie-Claudine Papadopoulos liefert eine gelungene Darbietung von Paganinis Konzert für Violine und Orchester im Theater Itzehoe.

22. November 2018, 14:37 Uhr

Man unterstellte dem Geigenvirtuosen Niccolò Paganini (1782-1840), er sei mit dem Teufel im Bunde. Franz Schubert hörte in ihm einen Engel singen. Seine Neider hingegen waren sich sicher, dass die extra dünnen Saiten seiner Geige die Gedärme seiner ermordeten Geliebten seien. Als „Zaubergeiger“ war er schon zu Lebzeiten eine Legende. Sein Konzert für Violine und Orchester (Nr. 1 D-Dur, op. 6) stand im Mittelpunkt des dritten Sinfoniekonzerts, das die Staatliche Slowakische Philharmonie Košice vor nur dünn besetzten Reihen im Theater Itzehoe bestritt.



Spontaner Beifall des Orchesters





Das Solospiel der Geigerin Marie-Claudine Papadopoulos jedoch begeisterte. Nicht nur das Publikum zollte der jungen Künstlerin minutenlangen Beifall mit Füßetrampeln und Rhythmus, sondern auch die Profis im Orchester sahen sich durch das brillante Spiel ihrer Kollegin zu ungewöhnlich demonstrativen Beifallskundgebungen veranlasst. Wann sieht man schon mal ein ganzes Orchester füßetrampelnd applaudieren? Scheinbar mühelos gelangen der Solistin auf ihrer „Amati“, einem von der gleichnamigen Cremonischen Geigenbauer-Dynastie geschaffenen Instrument, virtuose Schmankerl wie zum Beispiel der Flageolett-Ton, wenn der Spieler die Saite auch hinter dem Grifffinger schwingen lässt. Hier zauberte Marie-Claudine Papadopoulos. Aber sie brillierte nicht nur mit technischen Finessen. Darüber hinaus gelang es ihr auch, das Orchester nicht an die Wand zu spielen, sondern bei allem faszinierenden Geigenzauber ein relatives Gleichgewicht zwischen Orchester und Solo-Passagen zu halten. Sie setzte auf Eleganz im Ton, was das Orchester engagiert umsetzte.

Nach der Pause ersetzte dann in drei Stücken aus Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“ die Routine das Engagement. Die „Moldau“ plätscherte mit ihrer Quelle und ihren Stromschnellen und der bombastischen Mündung in die Elbe dann doch nur so dahin. Das in den zweistündigen Konzertabend einleitende Stück, Camille Saint-Saëns‘ „La muse et le poète“, bot da schon viel mehr Intensität und Verve. Das war vor allem den beiden Solisten zu verdanken, auch hier Marie-Claudine Papadopoulos als geigende Muse und Alexandre Vay am Cello als Dichter. Die Muse befreit den Dichter aus der Depression in einer andauernden musikalischen Auseinandersetzung, in der Saint-Saëns keine Gefühlsfacette zwischen Melancholie und Euphorie ausspart.

Was von diesem Konzert bleiben wird: Das Bild des vor Begeisterung über die Paganini-Solistin Marie-Claudine Papadopoulos ausflippende Orchester. Das Publikum stand dem nicht nach: Als die beiden Solisten in der Pause durch den Saal gingen, erhielten sie spontan Beifall.