Sturm verschärft Probleme : Fassadenteile stürzen ab: Lebensgefahr am Polizeihochhaus in Itzehoe

Gerüst und Tunnel sollen Passanten am Itzehoer Polizeihochhaus in der Großen Paaschburg vor abplatzenden Fassadenteilen schützen.

von Andreas Olbertz

25. Februar 2020, 10:18 Uhr

Itzehoe | Alles Gute kommt von oben – nur nicht am Polizeihochhaus. Dort besteht die Gefahr, von herabstürzenden Brocken der Außenwand getroffen zu werden. Nach Auskunft der Pressestelle des Finanzministeriums kam es nach den Stürmen der vergangenen Woche zu einer „erheblichen Abplatzung“. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu noch mehr Abstürzen kommt.

„Um weitere Gefahren für Leib und Leben auszuschließen, plant das Land als Sofortmaßnahme, die Absperrung straßenseitig in Abstimmung mit der Stadt Itzehoe bis auf die Straße zu ziehen“, teilte Magdalena Drywa, stellvertretende Pressesprecherin des Finanzministeriums, zunächst mit. Das ist aber nicht mehr aktuell. „Die Ordnungsabteilung hat das Aufstellen eines Fußgängertunnels auf dem Gehweg genehmigt“, sagte Stadtsprecher Björn Dethlefs.

Die Zufahrt zum Gefängnis und zum Parkhaus soll ebenfalls durch einen Gerüsttunnel gesichert werden. Drywa: „Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird im Anschluss zur Gefahrenabwehr das Dienstgebäude wahrscheinlich eingerüstet.“

Für Frank Hesse, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft im Kreis, ist es „peinlich und beschämend für die Landesverwaltung“, dass das „Hochhaus mit einem Schutzgitter eingerüstet werden muss“. Hesse: „Über die für eine mehrjährige Einrüstung des ganzen Hochhauses entstehenden Kosten mag man gar nicht nachdenken. Davon würde einem wohl nur schwindelig werden.“

Vor allem, weil das Gebäude eigentlich keine Zukunft mehr hat. Über einen Neubau wird schon seit Jahren diskutiert. „Zwei Jahre hat es gedauert, bis man feststellte, dass man sich mit den Eigentümern eines zunächst favorisierten Grundstücks in der Kaiserstraße nicht einigen kann“, kritisiert Gewerkschafter Hesse. Jetzt sollen Grundstücke auf Alsen in den Fokus gerückt sein. „Auch hier hat man nicht den Eindruck, als ginge da etwas zügig voran“, so Hesse.

An einen schnellen Baubeginn glaube in Polizeikreisen ohnehin niemand mehr. „Zu groß ist die Enttäuschung wegen zu vieler nicht eingehaltener Versprechungen und immer wieder neu auftretender Komplikationen“, sagt Hesse. Und Itzehoe sei nicht der einzige Problembau im Bereich der Polizeidirektion. Hesse: „Auf vielen Dienststellen ist professionelles Arbeiten wegen der Dienststellengröße, der sanitären Einrichtungen oder sonstiger baulicher Schwachstellen kaum mehr möglich.“

Immerhin bestätigt Sprecherin Drywa, dass der Standort Alsen nunmehr favorisiert und an der Neubaulösung weiter festgehalten werde. „Momentan befindet sich das Land mit der Stadt in einem kooperativen Verfahren zur Wertermittlung des Grundstücks“, sagt sie. Erst danach können konkrete Kaufverhandlungen aufgenommen werden.