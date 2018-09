Farradrallye rund um Italien

von nr

11. September 2018, 15:44 Uhr

Zum inzwischen 23. Mal fand die Dägelinger Fahrradrallye statt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Unsere Reise nach Bella Italia“ stand. Jedes Jahr Anfang September sind die jungen Familien der Gemeinde mit ihren Kindern aufgerufen, sich zu beteiligen. So dient die Veranstaltung auch dem Austausch und dem gegenseitigen Kennenlernen.

In diesem Jahr hatten rund 45 Personen in die Pedalen getreten. In fünf Gruppen ging es dann auf zehn Kilometern an verschiedenen Stationen vorbei, an denen Aufgaben rund ums Motto Italien bewältigt werden mussten. Zum Abschluss gab es an der Alten Schule Hot Dogs für alle.